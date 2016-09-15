МОК примет меры по своей информационной защите после атаки хакеров на базу данных WADA

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) примет профилактические меры по защите своих информационных ресурсов после атаки хакеров на базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом говорится в заявлении МОК, поступившем в распоряжение ТАСС.

"МОК сотрудничает с WADA, и у нас есть полная уверенность в своих подходах. В то же время МОК проверяет свои системы, чтобы предпринять все необходимые профилактические меры. Все эти действия происходят в тесном сотрудничестве с WADA", - говорится в заявлении.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли американские спортсменки: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.