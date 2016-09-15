Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК примет меры по своей информационной защите после атаки хакеров на базу данных WADA

Спорт
15 сентября, 13:36 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 15, сентября. /ТАСС
В то же время МОК проверяет свои системы, чтобы предпринять все необходимые профилактические меры
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) примет профилактические меры по защите своих информационных ресурсов после атаки хакеров на базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом говорится в заявлении МОК, поступившем в распоряжение ТАСС.

"МОК сотрудничает с WADA, и у нас есть полная уверенность в своих подходах. В то же время МОК проверяет свои системы, чтобы предпринять все необходимые профилактические меры. Все эти действия происходят в тесном сотрудничестве с WADA", - говорится в заявлении.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли американские спортсменки: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
10
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
2
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку
Темы дня
Реклама