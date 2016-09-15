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Бой между чемпионом мира по боксу Лебедевым и Гассиевым запланирован на 3 декабря

Спорт
15 сентября, 17:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Лебедев ранее победил аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса техническим нокаутом во втором раунде и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF
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Денис Лебедев

Денис Лебедев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянином Денисом Лебедевым и его соотечественником Муратом Гассиевым запланирован на 3 декабря в Москве. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Предварительно бой запланирован на 3 декабря", - сказал Рябинский.

Также известно, что в вечере бокса примет участие российский боксер Дмитрий Кудряшов и планируется дебют на профессиональном ринге перешедших из любительского бокса Алексея Егорова и Андрея Афонина.

Гассиев является обязательным претендентом на титул IBF.

Лебедев ранее победил аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса техническим нокаутом во втором раунде и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF. В послужном списке 36-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и 2 поражения.

На счету 22-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. Россиянин тренируется в США у Абеля Санчеса - наставника одного из лучших боксеров современности казахстанца Геннадия Головкина.

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