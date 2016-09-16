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Много болельщиков ХК "Спартак" поддержат клуб в Китае на матче с "Куньлунем"

Спорт
16 сентября, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав шесть очков после пяти игр
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Много болельщиков московского "Спартака" поддержат команду в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар". Об этом сообщил генеральный директор москвичей Андрей Веревко, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Намерение создать команду КХЛ в Китае было обозначено в марте 2016 года с целью поднятия уровня хоккея в стране к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. В июне "Куньлунь" подписал договор о праве на участие команды в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 и стал седьмым по счету иностранным клубом лиги.

"Знаем, что многие наши болельщики собираются посетить Шанхай, где 6 октября "Спартак" сыграет с "Куньлунь Ред Стар", открыв на карте КХЛ новую для себя страну с ее богатейшей историей и культурой. Но прежде приглашаем всех любителей хоккея к нам на арену в "Парк Легенд" 1 октября (на домашний матч с "Куньлунем")", - сказал Веревко.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав шесть очков после пяти игр. "Спартак" с 15 очками после восьми игр идет на седьмой строчке в Западной конференции.

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