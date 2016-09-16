Посольство Бельгии в США ошибочно поздравило певца Джорджа Майкла с медалью Паралимпиады

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Бельгийское посольство в США ошибочно поздравило британского певца Джорджа Майкла с завоеванием медали на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается в официальном Twitter паралимпийской сборной Бельгии.

Бельгийка Мишель Жорж на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала награду в конном спорте, после чего посольство Бельгии поздравило спортсменку через Twitter, однако ошибочно отправило сообщение певцу Джорджу Майклу. Британский певец является обладателем двух премий Grammy, вручаемых за особый вклад в музыку.

Belgian embassy in USA congrats George Michael in place of Michèle George @RTBFsport @RaoulReyers pic.twitter.com/xnabP16B2A — BE Paralympic (@BEParalympics) 15 сентября 2016 г.

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.