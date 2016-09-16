Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФС в пятницу отправит в региональные федерации стратегию развития футбола в России

Спорт
16 сентября, 14:15 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 16, сентября. /ТАСС
По словам министра спорта, в РФС прежде всего хотят поднять популярность футбола в стране
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен 16 сентября отправить в региональные федерации разработанную РФС стратегию развития футбола до 2030 года. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Читайте также новости по теме:
ЧМ-2018 по футболу
© AP Photo/Thanassis Stavrakis
Талисман чемпионата мира - 2018 по футболу будет выбран 21 октября
Центральная билетная касса построена на стадионе ЧМ-2018 в Волгограде
Операционный тур ФИФА положительно оценил ход подготовки к ЧМ-2018

"Мы хотим, чтобы была некая стратегия развития футбола, мы сегодня хотим разослать ее во все регионы нашей страны и на своей конференции 24 сентября документ утвердить. Дальше я хочу, чтобы она была поддержана правительством России. Экономически поддержана, эту стратегию невозможно без государства реализовать", - сказал Мутко.

"Что бы мы хотели сделать? Конечно, прежде всего поднять популярность футбола. Здесь много внутри предстоит работать и с продвижением имиджа футбола, организацией футбольного процесса, пропагандой футбола, развитием массового футбола. И мы будем этим заниматься", - подытожил министр спорта.

Президент РФ Владимир Путин заявил 8 декабря 2015 года на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и организационного комитета "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу, что стране нужна стратегия развития футбола до 2030 года. Президент РФ добавил, что среди приоритетов стратегии должен быть рост числа занимающихся футболом в России, а также успешные выступления футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионат мира 2018 года. Особо была отмечена необходимость создания полноценного комплекса мер по обеспечению безопасности на футбольных матчах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
2
Банк России понизил ключевую ставку
3
Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой
4
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций
5
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
6
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама