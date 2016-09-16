РФС в пятницу отправит в региональные федерации стратегию развития футбола в России

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен 16 сентября отправить в региональные федерации разработанную РФС стратегию развития футбола до 2030 года. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Мы хотим, чтобы была некая стратегия развития футбола, мы сегодня хотим разослать ее во все регионы нашей страны и на своей конференции 24 сентября документ утвердить. Дальше я хочу, чтобы она была поддержана правительством России. Экономически поддержана, эту стратегию невозможно без государства реализовать", - сказал Мутко.

"Что бы мы хотели сделать? Конечно, прежде всего поднять популярность футбола. Здесь много внутри предстоит работать и с продвижением имиджа футбола, организацией футбольного процесса, пропагандой футбола, развитием массового футбола. И мы будем этим заниматься", - подытожил министр спорта.

Президент РФ Владимир Путин заявил 8 декабря 2015 года на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и организационного комитета "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу, что стране нужна стратегия развития футбола до 2030 года. Президент РФ добавил, что среди приоритетов стратегии должен быть рост числа занимающихся футболом в России, а также успешные выступления футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионат мира 2018 года. Особо была отмечена необходимость создания полноценного комплекса мер по обеспечению безопасности на футбольных матчах.