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Стартовый матч Кубка Дэвиса между сборными РФ и Казахстана перенесен на субботу

Спорт
16 сентября, 15:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Первый поединок в субботу запланирован на 10:00
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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Пятничные матчи встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана, который пройдет в Москве, отменены из-за непогоды, они состоятся в субботу. Об этом журналистам сообщили организаторы соревнований.

Первая игра должна была начаться в пятницу в 10:00 по московскому времени. На пятницу были запланированы одиночные матчи Андрей Кузнецов - Александр Недовесов и Евгений Донской - Михаил Кукушкин.

Первый поединок в субботу запланирован на 10:00. После одиночных встреч запланирована парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/ Недовесов, а также еще два одиночных поединка - между Кузнецовым и Кукушкиным, а также Донским и Недовесовым.

Матчи пройдут на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.

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