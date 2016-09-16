ФИФА выявила 905 положительных допинг-проб в период с 2006 по 2015 год

ЦЮРИХ /Швейцария/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная федерация футбола (ФИФА) выявила 905 допинг-проб, давших положительный результат на запрещенные вещества, в период с 2006 по 2015 год. Об этом заявил глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак в ходе саммита организации по вопросам этики в спорте.

"Согласно статистике, имеющейся у ФИФА, в период с 2006 по 2015 год спортсменами, которые выступают под эгидой организации, было сдано 905 положительных допинг-проб", - сказал он.

Бюджет ФИФА на антидопинговые мероприятия в 2018 году составит $1,5 млн

Бюджет ФИФА на антидопинговые мероприятия в 2018 году составит $1,5 млн, сообщил Дворжак.

"Бюджет ФИФА на антидопинговую работу составляет 1,5 миллиона в год, когда проводится чемпионат мира, - сказал Дворжак. - В год, когда чемпионата мира нет, бюджет организации на все антидопинговые мероприятия составляет 1 миллион долларов".

Второй международный саммит ФИФА по вопросам этики в спорте проходит 16 сентября в штаб-квартире организации в Цюрихе.