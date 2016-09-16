Дубль Квинси Промеса принес "Спартаку" победу над "Оренбургом" в матче РФПЛ

"Транснефть" возобновит перекачку нефтепродуктов в Украину 17 сентябряЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:38
Шойгу призвал заключать с предприятиями ОПК контракты полного жизненного циклаАрмия и ОПК 16 сентября, 19:35
Газон на стадионе "Казань-Арена" сдадут в эксплуатацию до 11 октябряСпорт 16 сентября, 19:32
ЦБ: траты из Резервного фонда в 2016 г. могут составить 2,3-3 трлн рублейЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:32
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допингСпорт 16 сентября, 19:30
Астахов сообщил о переезде в ПсковОбщество 16 сентября, 19:26
Глава Европарламента: ЕС может развалитьсяМеждународная панорама 16 сентября, 19:24
ЦБ: возможная заморозка добычи нефти не окажет заметного влияния на ребалансировку рынкаЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:19
Расследующие крушение под Смоленском польские эксперты готовят эксперимент с трубойМеждународная панорама 16 сентября, 19:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:1 в гостевом матче седьмого тура чемпионата России.
В составе хозяев забитым мячом отметился Благой Георгиев (41-я минута, с пенальти). У гостей отличились Квинси Промес (2, 66) и Джано Ананидзе (69).
После семи матчей "Спартак" сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Оренбург" с 4 баллами идет на 15-й позиции.
В следующем туре "Оренбург" 25 сентября дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Спартак" в тот же день на своем поле примет "Уфу".