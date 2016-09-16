Дубль Квинси Промеса принес "Спартаку" победу над "Оренбургом" в матче РФПЛ

ОРЕНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:1 в гостевом матче седьмого тура чемпионата России.

В составе хозяев забитым мячом отметился Благой Георгиев (41-я минута, с пенальти). У гостей отличились Квинси Промес (2, 66) и Джано Ананидзе (69).

После семи матчей "Спартак" сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Оренбург" с 4 баллами идет на 15-й позиции.

В следующем туре "Оренбург" 25 сентября дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Спартак" в тот же день на своем поле примет "Уфу".