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Дубль Квинси Промеса принес "Спартаку" победу над "Оренбургом" в матче РФПЛ

Спорт
16 сентября, 18:55 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 16, сентября. /ТАСС
Московский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 19 очков
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера и полузащитник красно-белых Квинси Промес

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера и полузащитник красно-белых Квинси Промес

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ОРЕНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:1 в гостевом матче седьмого тура чемпионата России.

В составе хозяев забитым мячом отметился Благой Георгиев (41-я минута, с пенальти). У гостей отличились Квинси Промес (2, 66) и Джано Ананидзе (69).

После семи матчей "Спартак" сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Оренбург" с 4 баллами идет на 15-й позиции.

В следующем туре "Оренбург" 25 сентября дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Спартак" в тот же день на своем поле примет "Уфу".

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