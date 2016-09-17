Новые владельцы "Формулы-1" не планируют заменять Экклстоуна

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Новый владелец чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" компания "Либерти Медиа" не планирует расставаться с генеральным промоутером организации Берни Экклстоуном и не ищет ему замену. Об этом сообщил исполнительный директор "Формулы-1" Кэри Чейз, слова которого приводит портал F1i.

Ранее сообщалось, что американская медиа корпорация "Либерти Медиа" выкупила 18,7 % акций чемпионата. Выкуп остальной доли мажоритарного акционера "Формулы-1" CVC Capital ожидается в ближайшее время. Владелец "Либерти Медиа" - американский миллиардер Джон Мэлоун. Экклстоун заявлял, что компания предложила ему новый трехлетний контракт, однако накануне появилась информация о том, что Мэлоун в срочном порядке ищет замену 85-летнему британцу.

"Мы работаем с Экклстоуном как одна команда и вместе будем способствовать процветанию организации", - сказал Чейз.

По информации газеты Times, во время Гран-при Италии, когда шли переговоры о продаже "Формулы-1", Экклстоун собрал своих помощников и заявил им, что заканчивает свою карьеру в автогонках. Как сообщала газета "Гардиан", английский бизнесмен и "Либерти Медиа" расходятся во взглядах на взаимодействие с молодой аудиторией и социальными медиа.

Также другое британское издание Telergaph сообщало, что новые владельцы намерены разделить должности директоров по спортивной и коммерческой составляющей. Среди кандидатов СМИ называют промоутера "Формулы-Е" Алехандро Агага, основателя и главу крупнейшего в мире мотоспортивного рекламного агентства Зака Брауна.