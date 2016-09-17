Часы с обратным ходом до ЧМ-2018 установили в Сочи на месте "олимпийского" хронометра

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СОЧИ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Хронометр, отсчитывающий дни, часы и минуты до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, установили в Сочи на месте "олимпийских" часов.
"В мае 2011 года здесь, в сквере у Сочинского морского вокзала, мы запускали часы, которые отсчитывали тысячу дней до начала Олимпиады. И сейчас мы будем отслеживать время до главного футбольного праздника планеты, который пройдет у нас в 2018 году", - напомнил на церемонии запуска обратного отсчета времени глава города Анатолий Пахомов. Мэр также отметил, что олимпийская столица 2014 года "сделает все, чтобы эти игры прошли на самом высоком уровне и стали лучшими за всю историю проведения подобных чемпионатов".
Первые часы обратного отсчета времени до чемпионата мира по футболу FIFА, который через два года впервые примет Россия, были запущены в прошлом году в Москве Оргкомитетом "Россия-2018".
В июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума были открыты часы с эмблемой Санкт-Петербурга. Такие же конструкции появятся в знаковых местах всех 11 городов, где пройдут матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций, а также в их аэропортах.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.