Британская велогонщица Стори стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады-2016

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 сентября. /ТАСС/. Британская велогонщица Сара Стори завоевала золотую медаль Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в гонке с общего старта в классах C4-5. Дистанцию 72 км она преодолела за 2 часа 15 минут 42 секунды.

Серебро завоевал полячка Анна Харковска (отставание - 3.29), бронза - у британки Кристал Лэйн (+6.16).

Для британки это золото стало третьим на Паралимпиаде в Бразилии, ранее она победила в индивидуальной гонке преследования на 3 км и в гонке с раздельным стартом.

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.