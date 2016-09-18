Сборная РФ сыграет с командой Швеции в стартовом матче на КМ по хоккею

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею матчем с командой Швеции стартует в розыгрыше Кубка мира, проходящем в Торонто. "Тре Крунур" - серебряные призеры Олимпиады 2014 года в Сочи, а также победители хоккейного турнира Игр-2006 в Турине.

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На последнем чемпионате мира в Москве шведы заняли лишь шестое место, но в Торонто выступит совсем другая команда. Многолетнего наставника скандинавов Пера Мортса сменил 48-летний Рикард Гренборг, работавший его помощником, а также возглавлявший молодежную сборную. Все хоккеисты команды Швеции выступают в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а главными звездами "Тре Крунур" являются олимпийские чемпионы Турина - голкипер Хенрик Лундквист, а также нападающие Хенрик и Даниэль Седины. 34-летний Лундквист, который более 10 лет выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс", будет защищать ворота в матче против сборной России.

Медалисты Сочи в Торонто

16 игроков нынешней сборной Швеции выиграли серебряные медали на Олимпиаде в Сочи. И лишь три игрока, из приехавших в Торонто, выступали на чемпионате мира в Москве - голкипер Якоб Маркстрем, защитник Маттиас Экхольм и форвард Микаэль Баклунд.

Сборная Швеции - одна из сильнейших сборных Европы, главными достижениями "Тре Крунур" остаются победа на Олимпиаде 2006 года, серебро на ОИ-2014, а также выход в финал розыгрыша Кубка Канады в 1984 году. В 1994 году шведы также выиграли Олимпийские игры, однако в норвежском Лиллехаммере еще не выступали представители НХЛ. Девять раз сборная Швеции выигрывала чемпионаты мира.

Как и все участники розыгрыша Кубка мира, шведская команда провела в преддверии турнира три выставочные встречи. Две из них - с соперниками из Финляндии, проиграв в Хельсинки в серии буллитов и победив на своей площадке в Гетеборге - 6:3. В третьем матче в Вашингтоне сборная Швеции со счетом 2:6 уступила команде Европы, составленной из игроков стран, не входящих в "большую хоккейную четверку" - России, Финляндии, Чехии и Швеции.

Тренерский штаб сборной России объявит состав непосредственно перед игрой

В составе сборной России никаких изменений пока нет. Подопечные Олега Знарка в последние два дня подряд тренировались в тех же сочетаниях, в которых играли в выставочном матче в Питтсбурге с канадцами (поражение 2:3 в овертайме).

В частности, в первом звене вместе с Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым действовал Павел Дацюк.

Тренер уже сообщил, что защищать ворота в первом матче россиян на Кубке мира будет Сергей Бобровский.

Все матчи турнира проходят в Торонто на арене "Эйр- Канада Центр", вмещающей 18 200 зрителей. Матч сборных России и Швеции начнется в 22:00 мск, во втором матче игрового дня встретятся команды из группы B - сборная Финляндии сыграет с командой Северной Америки, составленной из хоккеистов не старше 23 лет.