СМИ: "Вест Бромвич" намерен приобрести выступающего за ЦСКА футболиста Траоре

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" заинтересован в приобретении нападающего "Монако" Ласина Траоре, выступающего на правах аренды за московский ЦСКА. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Отмечается, что скауты английского клуба просматривали 26-летнего ивуарийца во время матча группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера" (2:2), в котором Траоре отметился голевой передачей.

Нападающий минувшим летом перешел в ЦСКА из "Монако" на правах аренды до конца текущего сезона. В составе армейцев форвард сыграл 7 матчей и отметился двумя забитыми мячами.