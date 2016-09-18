Тренер: хоккеист Зайцев имеет предпосылки для того, чтобы заиграть в НХЛ

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Никита Зайцев имеет все предпосылки для того, чтобы заиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по работе с защитниками Игорь Никитин.

Зайцев перешел из ЦСКА в клуб НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс", подписав контракт сроком на один год. В прошедшем сезоне защитник стал финалистом Кубка Гагарина и сыграл на чемпионате мира в Москве.

"Самое главное, у него есть огромное желание, все предпосылки для того, чтобы он там заиграл, - сказал Зайцев. - С кем-то по манере сравнивать его я не сторонник: каждый игрок индивидуален, за это их и ценят".

По словам Никитина, работающего со сборной России с 2011 года, разницы в работе с игроками НХЛ и Континентальной хоккейной лиги нет. "Подход ко всем игрокам национальной сборной одинаковый. Акценты делаются на тех же базовых вещах, что и при игре на больших площадках. В основе своей ребята к ним адаптированы, и больших проблем нет", - подчеркнул он.

Первый матч сборная России на Кубке мира проведет с командой Швеции. Игра начнется в 22:00 мск.