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МОК завершит расследование в отношении сотрудников Минспорта РФ в начале 2017 года

Спорт
18 сентября, 21:44 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, сентября. /ТАСС
В июле МОК заявил о начале дисциплинарного расследования в отношении представителей Минспорта РФ, упомянутых в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена
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ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Ги Каниве завершит расследование в отношении сотрудников Министерства спорта РФ в начале 2017 года. Об этом в письме-обращении к 97 членам МОК, текст которого приводит портал Inside the games, заявил президент организации Томас Бах.

19 июля МОК заявил о начале дисциплинарного расследования в отношении представителей Минспорта РФ, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Расследование началось 14 августа. Комиссия WADA в опубликованном 18 июля докладе утверждает, что Министерство спорта РФ, Центр спортивной подготовки сборных команд России и ФСБ покрывали систематическое применение спортсменами допинга в стране, в частности, на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

"Теперь, когда Олимпийские игры закончились, мы должны вместе рассмотреть обширные утверждения, содержащиеся в докладе Макларена, - говорится в тексте письма. - Особенно те, которые касаются зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Мы можем решить эту проблему, только если будем работать вместе как единая команда".

"Уже в июле МОК учредил комиссию под председательством бывшего судьи французского Конституционного суда Каниве, - сказал Бах. - Он и его команда теперь будут расследовать дело и в частности обвинения в отношении зимних Олимпийских игр - 2014. Комиссия уже обратилась к профессору Макларену для сотрудничества и получения информации. Профессор Макларен ответил, что он ждет, что его доклад будет подготовлен и опубликован к концу октября".

"Это означает, что комиссия Каниве обратится к российской стороне только после окончания расследования, - также отмечает Бах в своем письме. - После того, как комиссия Каниве завершит свой доклад, МОК примет все необходимые меры. В соответствии с планированием комиссии, это должно состояться в начале следующего года".

В состав дисциплинарной комиссии входят следующие лица: председатель Ги Каниве (заместитель председателя комиссии МОК по этике и бывший член французского Конституционного суда), Робин Митчелл (заместитель председателя медицинской и научной комиссии МОК, член комиссии МОК по этике), Ян Ян (представитель спортсменов в комиссии МОК по этике), Эндрю Райан (исполнительный директор Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта, ASOIF), Вольфганг Шоберсбергер (представитель Ассоциации международных федераций олимпийских зимних видов спорта,  AIOWF, член медицинской комиссии Международной лыжной федерации, FIS).

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