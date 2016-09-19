Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по хоккею встретится с командой Северной Америки во втором матче на КМ

Спорт
19 сентября, 7:23 UTC+3 ТОРОНТО /Канада/ 19, сентября. /ТАСС
От результата игры во многом будет зависеть, смогут ли россияне побороться за выход в плей-офф турнира
Материал из 1 страницы

ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России во втором матче на Кубке мира в Торонто встретятся с командой Северной Америки. От результата игры во многом будет зависеть, смогут ли россияне побороться за выход в плей-офф турнира. Для этого нужно занять место не ниже второго в группе В.

В первом матче сборная России уступила команде Швеции (1:2). Главный тренер Олег Знарок после матча признался, что его подопечные не так активно бросали по воротам. Игроки же придерживались мнения, что необходимо было действовать более агрессивно у ворот соперника.

Более активный третий период в исполнении подопечных Знарка ситуацию не выправил, одну шайбу россияне отыграли за полминуты до конца матча. За семь секунд до финальной сирены команда усилиями Александра Овечкина счет сравняла, но арбитр гол не засчитал, поскольку шайба залетела в ворота от руки россиянина. Овечкин на этом моменте зацикливаться не стал, а Знарок дал понять, что если решение судей было неверным, то сборная России "что-нибудь предпримет". Позже пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), под эгидой которой проводится турнир, подтвердила ТАСС, что россияне не имеют права оспорить решение, учитывая, что видеопросмотр подтвердил правоту арбитра.

Много времени у сборной России на работу над ошибками перед важнейшим для себя матчем турнира не будет, игра с североамериканцами начнется в понедельник вечером по местному времени, когда в Москве будет глубокая ночь, поэтому утренняя раскатка будет иметь важное значение. Пока сложно говорить, какие изменения Знарок может сделать в составе и игровых сочетаниях, несмотря на то, что в третьем периоде он делал перестановки. На игру со шведами не были заявлены третий вратарь Андрей Василевский, а также защитник Никита Нестеров и нападающий Владислав Наместников.

Сборная Северной Америки, составленная из молодых талантов США и Канады в возрасте до 23 лет, уже доказала, что не зря ее включили в состав участников Кубка мира. Подопечные канадца Тодда Маклеллана крупно обыграли в первом матче финнов (4:1), не дав им практически никаких шансов у своих ворот.

Сборные России и Северной Америки сыграют в ночь на 20 сентября. Начало матча в 03:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кубок мира по хоккею
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
2
Пять человек задержаны полицией Нью-Йорка в связи со взрывом
3
Социал-демократы побеждают на выборах в Берлине, АдГ войдет в 10-й земельный парламент
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
6
Сериал "Игра престолов" завоевал главную награду телепремии "Эмми"
7
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
Темы дня
Реклама