Сборная России по хоккею встретится с командой Северной Америки во втором матче на КМ

ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России во втором матче на Кубке мира в Торонто встретятся с командой Северной Америки. От результата игры во многом будет зависеть, смогут ли россияне побороться за выход в плей-офф турнира. Для этого нужно занять место не ниже второго в группе В.

В первом матче сборная России уступила команде Швеции (1:2). Главный тренер Олег Знарок после матча признался, что его подопечные не так активно бросали по воротам. Игроки же придерживались мнения, что необходимо было действовать более агрессивно у ворот соперника.

Более активный третий период в исполнении подопечных Знарка ситуацию не выправил, одну шайбу россияне отыграли за полминуты до конца матча. За семь секунд до финальной сирены команда усилиями Александра Овечкина счет сравняла, но арбитр гол не засчитал, поскольку шайба залетела в ворота от руки россиянина. Овечкин на этом моменте зацикливаться не стал, а Знарок дал понять, что если решение судей было неверным, то сборная России "что-нибудь предпримет". Позже пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), под эгидой которой проводится турнир, подтвердила ТАСС, что россияне не имеют права оспорить решение, учитывая, что видеопросмотр подтвердил правоту арбитра.

Много времени у сборной России на работу над ошибками перед важнейшим для себя матчем турнира не будет, игра с североамериканцами начнется в понедельник вечером по местному времени, когда в Москве будет глубокая ночь, поэтому утренняя раскатка будет иметь важное значение. Пока сложно говорить, какие изменения Знарок может сделать в составе и игровых сочетаниях, несмотря на то, что в третьем периоде он делал перестановки. На игру со шведами не были заявлены третий вратарь Андрей Василевский, а также защитник Никита Нестеров и нападающий Владислав Наместников.

Сборная Северной Америки, составленная из молодых талантов США и Канады в возрасте до 23 лет, уже доказала, что не зря ее включили в состав участников Кубка мира. Подопечные канадца Тодда Маклеллана крупно обыграли в первом матче финнов (4:1), не дав им практически никаких шансов у своих ворот.

Сборные России и Северной Америки сыграют в ночь на 20 сентября. Начало матча в 03:00 мск.