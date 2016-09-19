Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РМК стала титульным спонсором ХК "Трактор"

Спорт
19 сентября, 15:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС
Русская медная компания инвестирует в команду 100 млн рублей в текущем сезоне
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) стала титульным спонсором челябинского хоккейного клуба "Трактор". Согласно договору, компания инвестирует в команду 100 млн рублей в текущем сезоне, сообщили в пресс-службе РМК.

"Хоккейный клуб "Трактор" и РМК заключили договор о сотрудничестве в сезоне-2016/17. Согласно договору компания инвестирует в "Трактор" 100 млн рублей и становится титульным партнером клуба", - говорится в сообщении пресс-службы.

Смотрите также
Президент клуба: "Трактор" в юбилейный сезон-2016/17 должен успешно выступить в КХЛ

По словам директора клуба Ивана Сеничева, команде важна и нужна поддержка РМК "всей хоккейной системе "Трактора". "Мы рады приветствовать "Русскую медную компанию" в числе наших главных партнеров, в нашей хоккейной семье. Уверен, вместе с РМК "Трактор" добьется больших побед в юбилейном для клуба сезоне", - процитировали в пресс-службе Сеничева.

ХК "Трактор" был образован в 1947 году в Челябинске, с 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По итогам сезона-2011/12 клуб стал бронзовым призером чемпионата КХЛ, через год челябинцы улучшили результат и взяли серебро. По итогам 10 матчей в текущем сезоне команда занимает второе место в конференции "Восток", имея в активе 17 очков.

РМК - один из ведущих производителей меди в России, в Челябинской области расположено 5 из 13 предприятий организации. Компания регулярно занимается спонсорской поддержкой и организацией спортивных мероприятий. В планах компании - строительство в Челябинске "РМК Арены", предназначенной для нескольких спортивных дисциплин, в том числе хоккея и бокса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
Социал-демократы побеждают на выборах в Берлине, АдГ войдет в 10-й земельный парламент
Темы дня
Реклама