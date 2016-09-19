РМК стала титульным спонсором ХК "Трактор"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) стала титульным спонсором челябинского хоккейного клуба "Трактор". Согласно договору, компания инвестирует в команду 100 млн рублей в текущем сезоне, сообщили в пресс-службе РМК.

"Хоккейный клуб "Трактор" и РМК заключили договор о сотрудничестве в сезоне-2016/17. Согласно договору компания инвестирует в "Трактор" 100 млн рублей и становится титульным партнером клуба", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам директора клуба Ивана Сеничева, команде важна и нужна поддержка РМК "всей хоккейной системе "Трактора". "Мы рады приветствовать "Русскую медную компанию" в числе наших главных партнеров, в нашей хоккейной семье. Уверен, вместе с РМК "Трактор" добьется больших побед в юбилейном для клуба сезоне", - процитировали в пресс-службе Сеничева.

ХК "Трактор" был образован в 1947 году в Челябинске, с 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По итогам сезона-2011/12 клуб стал бронзовым призером чемпионата КХЛ, через год челябинцы улучшили результат и взяли серебро. По итогам 10 матчей в текущем сезоне команда занимает второе место в конференции "Восток", имея в активе 17 очков.

РМК - один из ведущих производителей меди в России, в Челябинской области расположено 5 из 13 предприятий организации. Компания регулярно занимается спонсорской поддержкой и организацией спортивных мероприятий. В планах компании - строительство в Челябинске "РМК Арены", предназначенной для нескольких спортивных дисциплин, в том числе хоккея и бокса.