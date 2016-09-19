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Александр Овечкин не вышел на раскатку перед матчем с североамериканцами

Спорт
19 сентября, 17:28 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
Как пояснил главный тренер сборной России Олег Знарок, хоккеисты выходили на разминку по желанию
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Капитан сборной России Александр Овечкин в матче против команды Швеции

Капитан сборной России Александр Овечкин в матче против команды Швеции

© Юрий Кузьмин/ФХР/ТАСС

ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Капитан сборной России по хоккею Александр Овечкин не принимает участия в утренней раскатке перед матчем Кубка мира с командой Северной Америки.

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Утром в понедельник команда проводит раскатку в "Эйр Канада Центре". Наряду с Овечкиным в занятии не принимают участие защитники Андрей Марков, Алексей Емелин и Никита Зайцев.

"У нас раскатка по желанию. Со всеми ребятами все в порядке", - пояснил журналистам главный тренер сборной Олег Знарок

В воскресенье сборная России стартовала на турнире с поражения от шведов (1:2). Встреча с североамериканцами пройдет в ночь на вторник (3:00 мск).

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