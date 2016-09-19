Александр Овечкин не вышел на раскатку перед матчем с североамериканцами

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ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Капитан сборной России по хоккею Александр Овечкин не принимает участия в утренней раскатке перед матчем Кубка мира с командой Северной Америки.
Утром в понедельник команда проводит раскатку в "Эйр Канада Центре". Наряду с Овечкиным в занятии не принимают участие защитники Андрей Марков, Алексей Емелин и Никита Зайцев.
"У нас раскатка по желанию. Со всеми ребятами все в порядке", - пояснил журналистам главный тренер сборной Олег Знарок
В воскресенье сборная России стартовала на турнире с поражения от шведов (1:2). Встреча с североамериканцами пройдет в ночь на вторник (3:00 мск).