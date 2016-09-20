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Генменеджер "Далласа": Ничушкин имеет предложение от ЦСКА

Спорт
20 сентября, 10:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Ничушкин подпишет двухлетний контракт с армейцами
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Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

© AP Photo/Danny Moloshok

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Джим Нилл заявил, что у российского нападающего Валерия Ничушкина есть предложение о двухлетнем контракте от команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московского ЦСКА. Слова канадца приводит портал Wrong side of the redline.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Ничушкин подпишет двухлетний контракт с ЦСКА.

"Это будет решение Ничушкина (переход в ЦСКА на сезон-2016/17), клуб не будет препятствовать переходу. Хорошие новости в том, что ему 21 год, он будет играть там и продолжит развиваться. Я надеюсь мы получим более зрелого игрока, когда он решит вернуться, так что это не конец света", - сказал Нил, подтвердив, что форвард имеет предложение от ЦСКА о двухлетнем контракте.

Американская команда будет владеть правами на Ничушкина в НХЛ еще в течение шести лет. Правами на российского хоккеиста в КХЛ владеет московское "Динамо". Ранее сообщалось об интересе к Ничушкину со стороны челябинского "Трактора", но клуб не смог договорится с "Динамо" о покупке прав на хоккеиста.

Ничушкин является воспитанником челябинского хоккея. В 2013 году нападающий был выбран "Далласом" в первом раунде драфта под общим 10-м номером. В минувшем сезоне хоккеист в 89 матчах регулярного чемпионата и плей-офф набрал 30 (девять голов и 21 передача) очков.

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