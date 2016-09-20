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Федерация легкой атлетики Швеции приостановила отправку данных в WADA из-за атаки хакеров

Спорт
20 сентября, 17:12 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Группа Fancy Bears взломала базу данных системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества
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СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Антидопинговая комиссия Федерации легкой атлетики Швеции пока не будет отправлять конфиденциальные медицинские данные спортсменов во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает агентство ТТ.

Группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. На данный момент выложено четыре списка, в которые в общей сложности входят 66 спортсменов из разных стран.

"Мы ничего не будем отправлять туда, пока не получим лучшие гарантии, что эти сведения не будут распространяться далее", - отметил эксперт комиссии Оке Андрен-Сандберг.

"Система WADA была взломана профессиональными хакерами. Так как мы должны охранять имеющиеся у нас данные, мы не будем посылать их (в агентство). Мы также обеспечили лучшую, чем раньше, защиту нашей системы", - добавил он.

Шведский эксперт не согласен с тем, что в отношении информации о препаратах, принимаемых спортсменами, должна существовать большая открытость. "Ничего положительного из этого получиться не может. Это как любая медицинская карта, это персональные сведения о болезнях. В Швеции мы считаем, что болезни - это частное дело, и только тот, кто занимается лечением, должен иметь доступ к информации. Я считаю, что в спорте должна быть такая же секретность, как и в здравоохранении", - добавил Андрен-Сандберг.

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