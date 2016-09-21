Тренер: финские хоккеисты имеют хорошие шансы в матче с командой России на КМ

ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Финляндии по хоккею имеет хорошие шансы на победу в заключительном матче предварительного раунда Кубка мира с командой России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер финнов Лаури Марьямяки

Финны уступили шведам со счетом 0:2. В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.

"Сейчас мы начнем готовиться к матчу, который будет в четверг. У меня есть уверенность, что мы сыграем хорошо, у нас хорошие шансы на победу", - сказал Марьямяки.

По словам тренера, финны, в целом, провели хорошую встречу. "Мы должны уважать такой результат. Провели хороший матч, начали хорошо, были отличные шансы забить, но не сделали этого. Конечно, Лундквист сыграл выдающийся матч, но я горд за своих игроков", - отметил Марьямяки.

У команды Финляндии, в составе которой выступал ряд молодых игроков, хорошее будущее, считает специалист. "Все это понимают, что сейчас я разочарован результатом", - подчеркнул он.

В свою очередь капитан сборной Финляндии Микко Койву отметл, что игровой план сборной Финляндии по хоккею на матч заключительного этапа Кубка мира с командой России будет зависеть от результата матча Северная Америка - Швеция.

"У России великолепная команда, но говорить о том, как мы будем с ними играть пока рано. Все будет зависеть от результата матча североамериканцев и шведов. Будем надеяться на шведов, чтобы у нас до последнего оставались шансы", - сказал Койву.

После двух матчей в активе сборной Швеции четыре очка. Команды России и Северной Америки (игроки не старше 23 лет) набрали по два очка, финны - 0. В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.

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