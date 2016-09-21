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СМИ: Рим снимет заявку на проведение Олимпиады 2024 года

Спорт
21 сентября, 10:19 UTC+3 РИМ РИМ 21, сентября. /ТАСС
Претендентами на проведение Игр останутся Лос-Анджелес, Будапешт и Париж
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© AP Photo/David Goldman

РИМ, 21 сентября. /ТАСС/. Столица Италии Рим снимет свою заявку на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя мэрии города.

Официальная пресс-конференция мэра Рима Вирджинии Раджи состоится позднее в среду.

Раджи, которая была избрана на этот пост в июне текущего года, ранее заявляла, что Рим должен отказаться от проведения крупных спортивных мероприятий, как Олимпийские игры, и сосредоточиться на своих экономических и финансовых нуждах. Раджи считает, что для города с множеством проблем и долгов проведение Олимпиады не является приоритетом.

Ранее правительство Италии заявило, что не будет препятствовать снятию заявки Рима по инициативе городской мэрии, но возможно страна поборется за право проведения Олимпийских игр в 2028 и 2032 годах. Позднее глава Национального олимпийского комитета Италии сказал, что подача заявки на проведение Игр в 2028 и 2032 годах от Италии маловероятна.

Город-организатор летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года будет объявлен 13 сентября 2017 года в Лиме (Перу). Претендентами на проведение Олимпиады останутся Лос-Анджелес, Будапешт и Париж.

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