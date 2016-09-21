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Участие Мутко в выборах главы РФС противоречит уставу ФИФА, утверждает ООТФ

Спорт
21 сентября, 13:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Сам факт выдвижения действующего министра спорта РФ на пост президента РФС нарушает общемировые основополагающие принципы футбола, заявили в ООТФ
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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Участие действующего министра спорта РФ Виталия Мутко в выборах президента Российского футбольного союза (РФС) противоречит основополагающим принципам мирового футбола. Об этом говорится в документе, который распространили представители Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) на пресс-конференции кандидата на пост главы РФС Валерия Газзаева.

"Обращаем ваше внимание на тот факт, что действующий президент РФС Мутко был выдвинут на этот пост и выразил согласие на выдвижение на этот пост, не сложив с себя полномочий руководителя федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, - министра спорта РФ, хотя это прямо противоречит существующим футбольным нормам и правилам", - говорится в сообщении.

Представители ООТФ ссылаются на статью 15 Международной федерации футбола (ФИФА) (независимость и избегание любых форм политического вмешательства), статью 2 Типового избирательного кодекса ФИФА (прозрачность и гласность избирательных структур), статью 14 Кодекса этики ФИФА (соблюдение принципов демократии), а также на статью 1 Избирательного регламента РФС (соблюдение регламента ФИФА и УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций)). "В связи с вышеизложенным, сам факт выдвижения действующего министра спорта РФ на пост президента РФС нарушает общемировые основополагающие принципы футбола", - говорится в сообщении.

Выборы президента РФС пройдут на конференции организации, которая состоится 24 сентября.

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