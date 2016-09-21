Агапитов: выборы президента ФТАР, намеченные на 29 сентября, отменены

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Выборы президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), намеченные на 29 сентября, отменены. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы ФТАР Максим Агапитов.
Отчетно-выборная конференция организации должна была состояться 29 сентября.
"Да, действительно, конференция отменена. Причиной этому решению послужили некоторые нарушения в заявках кандидатов. Следующая дата отчетно-выборной конференции будет назначена на исполкоме федерации", - сказал Агапитов.
15 сентября прежний руководитель ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку. Исполняющим обязанности главы организации назначен Максим Агапитов. На выборы президента организации уже выдвинуты кандидатуры главы попечительского совета ФТАР Сергея Еремина, вице-президента ФТАР по международному сотрудничеству Максима Агапитова и члена технического комитета ИВФ Вячеслава Клокова.
29 июля Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.