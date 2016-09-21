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Началось возведение крыши на стадионе "Мордовия-Арена", который примет матчи ЧМ-2018

Спорт
21 сентября, 14:25 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 21, сентября. /ТАСС
Рабочие установили в проектное положение первую опору кровли стадиона
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САРАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Началось возведение крыши на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, который примет матчи чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу генерального проектировщика и заказчика стадиона ФГУП "Спорти-Ин".

Рабочие установили в проектное положение первую опору кровли стадиона. Всего будет смонтировано 88 опор, которые будут соединены между собой в пространственную систему.

После чемпионата мира "Мордовия-Арена" будет использована для подготовки местной команды по футболу, занятий другими видами спорта, проведения массовых спортивных и культурных мероприятий.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.

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