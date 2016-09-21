Межведомственная комиссия Совбеза РФ дала ряд рекомендаций по подготовке к ЧМ-2018

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по общественной безопасности дала ряд рекомендаций в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубку конфедераций ФИФА 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

"Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по общественной безопасности обсудила подготовку к чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубку конфедераций ФИФА 2017 года", - сообщили в пресс-службе. "Рассмотрены дополнительные правовые и организационные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в период международных футбольных соревнований, которые пройдут в нашей стране", - отметили в Совбезе.

"В целях повышения эффективности работы государственных органов по осуществлению мероприятий, направленных на выявление и локализацию угроз безопасности при подготовке и проведении этих спортивных мероприятий, соответствующие рекомендации даны Минспорту России, МВД России, ФСБ России, Минкомсвязи России, Минтрансу России, Росмолодежи и Генеральной прокуратуре России", - сообщил в пресс-службе.