Глава УЕФА: решение провести ЧЕ-2020 в 13 странах будет проблемой для передвижения фанатов

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Решение бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини провести чемпионат Европы по футболу 2020 года в 13 странах станет проблемой для перемещения фанатов. Об этом заявил новый глава УЕФА Александер Чеферин, которого цитирует Associated Press.

"Такое решение - большой риск для нас. Это станет проблемой для перемещения фанатов", - сказал Чеферин.

В сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение о том, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового этапа и по встрече 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге, Риме, Мюнхене и Баку. Еще восемь городов примут по три матча группового этапа и по встрече 1/8 финала - Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель и Глазго.

Полуфиналы и финал соревнований состоятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.