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Запланированная встреча главы ИОК и мэра Рима не состоялась

Спорт
21 сентября, 17:14 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
На встрече глава олимпийского комитета Италии и представители комитета в поддержку кандидатуры Рима на проведение летних ОИ-2024 хотели убедить Вирджинию Раджи в преимуществах проведения Олимпиады
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РИМ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэр Рима Вирджиния Раджи не явилась на встречу с главой Итальянского олимпийского комитета (ИОК) Джованни Малаго, а также представителями комитета в поддержку кандидатуры города на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает агентство ANSA.

Сообщается, что Малаго и представители комитета покинули здание мэрии после того, как более получаса прождали Раджи, которую должны были попытаться убедить в преимуществах проведения Олимпиады.

"Мэра не было. Мы изменили все свои планы, чтобы быть пунктуальными, 35 минут ожидания - это слишком, мы уходим", - приводит агентство слова Малаго.

Ранее он предложил Раджи транслировать их встречу в интернете. К этому инструменту коммуникации часто прибегает оппозиционное движение "5 звезд", которое представляет мэр. По сообщению ANSA, Раджи отказалась от этой идеи.

После того, как мэром Рима в июне была выбрана Раджи, заявка города, которая уже рассматривается в Международном олимпийском комитете, оказалась под вопросом, потому что новая римская администрация может отказаться проводить Олимпиаду, которую не считает приоритетом для города с множеством проблем.

Как отмечает агентство, решение об отказе города участвовать в выборах места проведения Олимпиады уже принято, Раджи только должна объявить о нем публично. С самого начала, еще в ходе предвыборной кампании, она неоднократно заявляла, что дорогостоящее спортивное мероприятие не является приоритетом для столицы, где не решены застарелые бытовые и коммунальные проблемы. Кроме того, в движении "5 звезд" убеждены, что Олимпиада оставляет огромные долги городу, тогда как наживаются на ней единицы, участвующие в подготовке.

Несколько других итальянских городов, например, Неаполь и Флоренция, уже выразили готовность представить свою кандидатуру. Заявка, подготовленная ИОК совместно с комитетом по поддержке кандидатуры Рима во главе с видным предпринимателем, президентом Alitalia, экс-главой Ferrari Лукой Кордеро ди Монтедземоло, а также официально поддержанная правительством, уже находится на рассмотрении МОК.

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