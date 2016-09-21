ФВСР: российские велосипедисты показали достойный результат на ОИ-2016

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские велосипедисты показали достойный результат на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил глава попечительского совета Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба организации.

В среду совет провел очередное заседание по итогам выступления сборной команды России по велоспорту на Олимпийских играх.

"Несмотря на непростую обстановку, которая сложилась вокруг российской олимпийской сборной, наши спортсмены сумели показать достойные результаты: члены сборной России по велоспорту трижды поднимались на олимпийский пьедестал, завоевав две серебряные и одну бронзовую медаль, - сказал Чемезов. - Им удалось добиться положительной динамики после Игр 2012 года в Лондоне, где наши спортсмены получили две бронзовые медали, и Игр 2008 года в Пекине, где было три бронзовые медали".