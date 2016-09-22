Макларен намерен опубликовать вторую часть доклада о допинге в РФ к концу октября

ЖЕНЕВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен все еще намерен опубликовать вторую часть своего доклада по допинговым махинациям в России к концу октября. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

В среду в швейцарской Лозанне прошло заседание исполкома WADA. Среди прочих тем обсуждался итоговый доклад Макларена.

"Одной из тем обсуждения был финальный доклад комиссии Макларена, в котором будет уделено большее внимании идентификации отдельных спортсменов, которые могли получить выгоды от государственных манипуляций с антидопинговой системой. В частности, было отмечено, что профессор Макларен по-прежнему намерен опубликовать доклад к концу октября", - говорится в сообщении.

Ранее Макларен заявлял ТАСС, что дата публикации второй части доклада пока не определена, а работа займет несколько месяцев.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Сам канадский юрист подчеркивал, что данный доклад является промежуточным и расследование необходимо продолжить.

Расследование комиссии WADA стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Рио-де- Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России до Игр 2016 года.