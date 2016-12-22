Генменеджер "Ювентуса": переговоры по трансферу Витселя зашли в тупик

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Переговоры по покупке итальянским "Ювентусом" полузащитника российского "Зенита" Акселя Витселя зашли в тупик. Об этом заявил генменеджер туринского клуба Джузеппе Маротта, чьи слова приводит портал Football Italia.
"Витсель? В настоящее время переговоры зашли в тупик, его контракт истекает в июне и у нас есть еще пять месяцев на принятие окончательного решения", - сказал Маротта.
Ранее портал TuttoJuve сообщил, что бельгиец уже согласовал условия контракта с "Ювентусом" и выбрал себе 28-й игровой номер.
Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из португальской "Бенфики", он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.