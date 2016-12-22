Бывший тренер "Вольфсбурга" Хеккинг возглавил менхенгладбахскую "Боруссию"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший тренер футбольного клуба "Вольфсбург" Дитер Хеккинг возглавил менхенгладахскую "Боруссию". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В среду стало известно, что "Боруссия" отправила в отставку Андре Шуберта, который руководил клубом с сентября 2015 года.

"Мы уверены, что Хеккинг - это правильный выбор, он подходит для нас. Он работал с разными командами на самом высоком уровне", - сказал спортивный директор менхенгладбахцев Макс Эберль.

"Боруссия" после 16 игр с 16 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Хеккинг известен по работе с "Вольфсбургом" (2012-2016), с которым в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.