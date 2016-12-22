Песков: допинговые скандалы - проблема не России, а всего мира

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал допинговые скандалы проблемой общемировой системы борьбы с запрещенными в спорте препаратами. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Все эти заявления (со стороны России), готовность взаимодействовать со спортивными организациями остаются без ответа, часто игнорируются, но тем не менее ситуации, те данные, которые вскрылись, свидетельствуют о том, что речь не идет о каком-то допинговом кризисе, связанным с нашей страной; скорее в кризисе находится общемировая система борьбы с допингом", - убежден Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в последнее время стало своеобразной модой винить тех, кто проявляет сколь-либо благосклонное и конструктивное отношении к России, в том числе и в спорте. "Действительно, у нас возникла скандальная ситуация с допингом. И президент Путин, и все спортивные представители нашей страны, все последовательно заявляют о неприятии допинга в нашей стране, о его недопустимости и о решимости бороться с этим злом, очистить спорт от допинга", - напомнил Песков, отметив при этом, что у западных чиновников такой настрой России не встречает энтузиазма.