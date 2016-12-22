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Траньков: Тарасова и Морозов с чистым катанием могут стать парой с прицелом на Олимпиаду

Спорт
22 декабря, 18:01 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова
Олимпийский чемпион уверен, что для спортсменов победа в финале Гран-при, прошедшем во французском Марселе, станет хорошим трамплином на будущее
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

© EPA/SEBASTIEN NOGIER, архив

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победители финала Гран-при по фигурному катанию россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов при условии чистого катания могут стать конкурентноспособной парой с прицелом на Олимпиаду-2018. Таким мнением с ТАСС поделился Максим Траньков, олимпийский чемпион командного и индивидуального турниров Сочи в паре с Татьяной Волосожар.

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"Я считаю, что Женя и Владимир не столько выиграли финал Гран-при, сколько соперники им проиграли - им еще много над чем надо поработать, чтобы при равных прокатах выигрывать у основных соперников из Канады и Германии. Соперники по финалу Гран-при дали им повод, а Тарасова и Морозов щелкнули их по носу, - считает Траньков. - Останавливаться нельзя, нужно двигаться дальше и выигрывать чистым катанием, тогда это будет конкурентноспособная пара с прицелом на Олимпийские игры".

Для спортсменов победа в финале Гран-при, прошедшем во французском Марселе, станет хорошим трамплином на будущее, уверен Траньков. "Пока нельзя это рассматривать как сверхдостижение, но эта победа станет для них хорошим трамплином - для опыта, рейтинга, выводов. Это ступень, которую они прошли с честью", - подчеркнул Траньков.

Волосожар и Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, Тарасова и Морозов - ученики группы Нины Мозер.

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