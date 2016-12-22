СМИ: антидопинговые организации 24 стран выразили недовольство отказом Баха от встречи

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Антидопинговые организации 24 стран написали письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором выразили общее разочарование отказом функционера провести очную встречу. Об этом сообщает британская газета Guardian.
В середине ноября организации, среди которых агентства по борьбе с допингом Великобритании и США, связались с Бахом, заявив, что возникла "острая необходимость" провести встречу для обсуждения проблем мировой допинговой системы. Однако спустя несколько недель представители организаций получили письмо от генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, в котором он предложил встретиться с ним вместо Баха в январе. Также на мероприятии будет присутствовать медицинский директор МОК Ричард Баджетт.
Антидопинговые организации остались недовольны отсутствием внимания со стороны Баха и решили выразить свое мнение письменно.