Живые пингвины стали участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Живые пингвины стали непосредственными участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию, который стартовал в четверг на арене "Трактор" в Челябинске. Пингвины являются талисманами турнира.

По задумке организаторов, пингвины должны были оказаться на пьедестале почета, но птицам эта затея на понравилась - они постарались убежать от дрессировщика.

Опыт привлечения настоящих животных уже не первый для организаторов крупных стартов в Челябинске. Так, два года назад на чемпионате мира по дзюдо в церемонии открытия принял участие тигр. Он с удовольствием забрался на пьедестал почета, но, в отличие от пингвинов, никак не хотел уходить с его первой ступени.

Чемпионат России по фигурному катанию завершится 25 декабря гала-представлением.