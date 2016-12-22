Карелин возглавил рабочую группу по формированию наблюдательного совета ФСБР

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин возглавил рабочие группы по формированию наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и дисциплинарной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Такое решение было принято на заседании исполкома ФСБР. Заместителем председателя наблюдательного совета избран Георгий Брюсов.
Также принято решение о формировании мобильного органа управления - бюро ФСБР. В него войдут президент, первые вице-президенты, главные тренеры и начальников отделов по видам борьбы. Под руководством первых вице-президентов будут созданы бюро по видам борьбы с расширенным функционалом как в подготовке сборных команд, так и в развитии своего вида.
"Для усиления взаимодействия с Объединенным миром борьбы (UWW) в структуре ФСБР созданы комиссия "Спорт для всех" под руководством Георгия Брюсова, который возглавляет аналогичную комиссию UWW, а также совет олимпийских чемпионов, координатором которого будет победитель Сиднея-2000 Мурат Карданов. Депутат Думы ХМАО-Югра Владимир Семенов возглавил новую комиссию по развитию территорий", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кадровые составы наблюдательного совета, бюро и комиссий, в том числе судейской, дисциплинарной и медицинской будут представлены на утверждение на следующем заседании бюро, которое состоится до конца зимы 2017 годы.