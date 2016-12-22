"Химки" обыграли "Калев" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" обыграл таллиннский "Калев" со счетом 84:77 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал защитник подмосковной команды Джейкоб Пуллен, в активе которого 24 очка.

"Химки", в активе которых восемь побед в десяти встречах, идут на третьей позиции в турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. "Калев", у которого две победы, идет 12-м.

В следующем матче "Химки" 8 января сыграют на выезде с санкт-петербургским "Зенитом". "Калев" тремя днями ранее встретится в гостях с латвийским ВЭФом.