"Белогорье" обыграло "Халкбанк" в матче волейбольной Лиги чемпионов

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский клуб "Белогорье" дома обыграл турецкий "Халкбанк" со счетом 3-0 во втором матче группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.
Для команды из Белгорода эта победа стала второй кряду.
В следующем матче группы Е белгородцы 18 января сыграют в гостях с итальянской "Перуджей".
На групповой стадии команды разбиты на пять групп. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также три лучших из числа занявших третьи места.