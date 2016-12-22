"Белогорье" обыграло "Халкбанк" в матче волейбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский клуб "Белогорье" дома обыграл турецкий "Халкбанк" со счетом 3-0 во втором матче группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Для команды из Белгорода эта победа стала второй кряду.

В следующем матче группы Е белгородцы 18 января сыграют в гостях с итальянской "Перуджей".

На групповой стадии команды разбиты на пять групп. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также три лучших из числа занявших третьи места.