Мутко провел заседание оргкомитета зимней Универсиады 2019 года в Красноярске

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

На заседании были заслушаны доклады о ходе подготовки к Универсиаде министра спорта РФ Павла Колобкова и губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Также была утверждена культурная программа Универсиады, уточнены план основных мероприятий и перечень объектов капитального строительства, необходимых для проведения соревнований в Красноярске.

По итогам заседания правительству Красноярского края поручено раз в полгода представлять в правительство РФ отчет о реализации культурной программы Универсиады с тем, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 19 марта 2019 года.