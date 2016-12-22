Мутко провел заседание оргкомитета зимней Универсиады 2019 года в Красноярске

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74Происшествия 23 декабря, 4:06
Опрос: в Бразилии более 50% женщин стараются отложить беременность из-за вируса ЗикаОбщество 23 декабря, 4:05
В Братске отмечен первый случай отравления метаноломПроисшествия 23 декабря, 4:00
СМИ: банки России в 2017 году выпустят 40 млн карт "Мир"Экономика и бизнес 23 декабря, 3:47
Двое из 13 задержанных по делу об отравлении в Иркутске помещены под домашний арестПроисшествия 23 декабря, 3:39
ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%Общество 23 декабря, 3:30
США не ведут расследование возможной причастности Гюлена к убийству КарловаМеждународная панорама 23 декабря, 3:24
Вопрос о переносе ЧМ-2021 по биатлону из России будет обсуждаться следующем конгрессе IBUСпорт 23 декабря, 2:43
Трамп пожаловался на высокую стоимость программы создания истребителей F-35Международная панорама 23 декабря, 2:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
На заседании были заслушаны доклады о ходе подготовки к Универсиаде министра спорта РФ Павла Колобкова и губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Также была утверждена культурная программа Универсиады, уточнены план основных мероприятий и перечень объектов капитального строительства, необходимых для проведения соревнований в Красноярске.
По итогам заседания правительству Красноярского края поручено раз в полгода представлять в правительство РФ отчет о реализации культурной программы Универсиады с тем, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 19 марта 2019 года.