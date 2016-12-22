Московское "Динамо" в овертайме обыграло "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" проиграло в овертайме московскому "Динамо" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбу забросил Картер Эштон (15-я минута), у гостей отличились Алексей Цветков (3) и Мартиньш Карсумс (65).

Благодаря этой победе бело-голубые с 71 очком поднялись на 4-е место в Западной конференции. "Торпедо" замыкает первую тройку Запада с 78 баллами.

В другом матче ЦСКА в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:1. Армейцы сократили отставание от лидера Западной конференции санкт-петербургского СКА до одного очка. "Нефтехимик" занимает 10-е место на Востоке с 55 баллами.