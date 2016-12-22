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Московское "Динамо" в овертайме обыграло "Торпедо" в матче КХЛ

Спорт
22 декабря, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
В другом матче ЦСКА в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик"
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Хоккеисты "Динамо"

Хоккеисты "Динамо"

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" проиграло в овертайме московскому "Динамо" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбу забросил Картер Эштон (15-я минута), у гостей отличились Алексей Цветков (3) и Мартиньш Карсумс (65).

Благодаря этой победе бело-голубые с 71 очком поднялись на 4-е место в Западной конференции. "Торпедо" замыкает первую тройку Запада с 78 баллами.

В другом матче ЦСКА в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:1. Армейцы сократили отставание от лидера Западной конференции санкт-петербургского СКА до одного очка. "Нефтехимик" занимает 10-е место на Востоке с 55 баллами.

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