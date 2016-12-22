"Спартак" победил "Локомотив" в ретро-матче в КХЛ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 победил ярославский "Локомотив" в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел в ретро-стиле.

У победителей шайбы забросили Игорь Миронов (24-я минута) и Райан Стоа (40). В составе проигравшей команды голом отметился Петри Контиола (17).

Прошедшая встреча была посвящена 70-летней годовщине первой официальной игры красно-белых в чемпионатах страны. Атмосфера вокруг игры была стилизована под 1940-е годы. Ретро-матч начался в 19:46 мск - таким образом организаторы также отдали дань круглой дате отечественного хоккея.

В другом матче игрового дня подольский "Витязь" в гостях оказался сильнее "Сочи" со счетом 5:2.