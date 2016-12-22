Баскетболисты УНИКСа победили "Жальгирис" в матче Евролиги

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над литовским "Жальгирисом" со счетом 88:80 в гостевом матче 14-го тура Евролиги.
Данная победа стала пятой для УНИКСа в текущем розыгрыше турнира. Казанская команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
В следующем матче УНИКС 30 декабря проведет домашний матч с греческим "Панатинаикосом".