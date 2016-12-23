"Миннесота" повторила свой рекорд по количеству побед подряд в НХЛ, обыграв "Монреаль"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Миннесота" обыграла "Монреаль" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джордан Шредер (28-я минута), Джаред Сперджен (36), Эрик Стаал (44) и Джейсон Цукер (60). У "Монреаля" отличились Макс Пачиоретти (23) и Арттури Лехконен (31).

Защитник "Миннесоты" Сперджен провел 400-й матч в НХЛ. Шайба в ворота "Монреаля" стала для него второй в текущем чемпионате.

Форвард канадской команды Александр Радулов провел на льду 19 минут 34 секунды, нанес два броска по воротам. Российские защитники "Монреаля" участия в матче не принимали - Андрей Марков травмирован, а Алексей Емелин пропускал встречу по причине рождения дочери.

"Миннесота" продлила серию побед до девяти, повторив рекорд франшизы, установленный в 2007 году, клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 32 матчах. "Монреаль" идет на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 46 очков после 33 игр.

В других матчах дня "Оттава" на своем льду обыграла "Анахайм" в овертайме - 2:1. "Лос-Анджелес" в гостях победил "Нэшвилл" со счетом 4:0, форвард "Кингз" Анже Копитар набрал 700-е очко в НХЛ. "Тампа-Бэй" дома оказалась сильнее "Сент-Луиса" - 5:2, вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 21 бросок по своим воротам.