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Сорокин: темп продаж билетов на Кубок конфедераций равен уровню предыдущих турниров

Спорт
23 декабря, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Точная дата проданных билетов не сообщается
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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Темпы продаж билетов на Кубок конфедераций по футболу 2017 года соответствуют уровню предыдущих турниров. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Цифры мы смотрим. Мы примерно на уровне трех предыдущих турниров, мы не отличаемся в этом плане. Точную цифру не назову, это не наша прерогатива", - отметил Сорокин.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве ("Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи ("Фишт") и Казани ("Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля.

Предыдущие три турнира Кубка конфедераций прошли в Бразилии (2013), ЮАР (2009) и Германии (2005).

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