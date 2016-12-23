Сорокин: темп продаж билетов на Кубок конфедераций равен уровню предыдущих турниров

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Темпы продаж билетов на Кубок конфедераций по футболу 2017 года соответствуют уровню предыдущих турниров. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Цифры мы смотрим. Мы примерно на уровне трех предыдущих турниров, мы не отличаемся в этом плане. Точную цифру не назову, это не наша прерогатива", - отметил Сорокин.
Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве ("Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи ("Фишт") и Казани ("Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля.
Предыдущие три турнира Кубка конфедераций прошли в Бразилии (2013), ЮАР (2009) и Германии (2005).