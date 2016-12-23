Женская сборная России по футболу опустилась на 23-е место в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сборная России опустилась с 22-го на 23-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в ее активе 1750 очков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

При составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.

Лидером рейтинга осталась сборная США (2140 очков), следом за ней расположились команды Германии (2109) и Франции (2041). В первой десятке произошли небольшие изменения: сборная Швеции опустилась с шестого места на восьмое, а команда Бразилии поднялась с десятого на девятое.

Действующими чемпионками мира являются американки, Европы - немки.