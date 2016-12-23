Фигуристка Радионова осталась недовольна своим прокатом, несмотря на хорошие оценки

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Елена Радионова не полностью удовлетворена своим прокатом короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, несмотря на хорошие оценки судей. Об этом она сообщила журналистам.
"Прокат был нормальный, но не здоровский, полностью не удовлетворена, он получился рабочим. Есть трудности, с ними приходится бороться, но в конце было много эмоций - я могу, я борюсь", - сказала Радионова.
"Марсель прошел, постаралась его забыть. Очень хотелось вернуться, начать тренироваться, исправить ситуацию. Работали над прыжками, шагами, вращениями. Все должно было быть в совокупности. В произвольной будет проще, надо настроиться", - подытожила фигуристка.
Чемпионат России проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря. По его итогам будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года.