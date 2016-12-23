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Фигуристка Радионова осталась недовольна своим прокатом, несмотря на хорошие оценки

Спорт
23 декабря, 12:43 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова
Спортсменка заявила, что в произвольной программе ей будет проще настроиться
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Елена Радионова

Елена Радионова

©  Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Елена Радионова не полностью удовлетворена своим прокатом короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, несмотря на хорошие оценки судей. Об этом она сообщила журналистам.

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"Прокат был нормальный, но не здоровский, полностью не удовлетворена, он получился рабочим. Есть трудности, с ними приходится бороться, но в конце было много эмоций - я могу, я борюсь", - сказала Радионова.

"Марсель прошел, постаралась его забыть. Очень хотелось вернуться, начать тренироваться, исправить ситуацию. Работали над прыжками, шагами, вращениями. Все должно было быть в совокупности. В произвольной будет проще, надо настроиться", - подытожила фигуристка.

Чемпионат России проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря. По его итогам будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года.

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