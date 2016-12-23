Фигуристка Медведева не удивлена оценками судей за короткую программу на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница финала Гран-при Евгения Медведева не особо удивлена высоким оценкам за исполнение короткой программы на чемпионате России в Челябинске. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления.

За короткий прокат на музыку Лоренцо де Лука фигуристка заработала 80,08 балла. За выступление с этой программой в финале серии Гран-при в Марселе, где Медведева стала победительницей, она получила 79,21 балла, что стало новым мировым рекордом - предыдущий, установленный японкой Мао Асада, держался три года. Достижение, установленное на чемпионате России, не засчитывается Международным союзом конькобежцев.

"Я успела увидеть результат, и могу сказать что не сильно удивлена оценками при наличии относительно чистого проката", - рассказала Медведева.

Спортсменка исполнила каскад и прыжки во второй половине программы, что ощутимо поднимает стоимость элементов. "Это не максимальный набор, думаю все это понимают - можно делать лутц, тулуп и флип во второй половине, у меня есть такие планы. На сегодня я довольна - это хороший результат, но основная борьба будет завтра", - отметила фигуристка.

Медведева рада, что у нее есть время как следует восстановиться перед произвольным прокатом. "Я рада, что сегодня мы рано закончили, обычно на международном стартах мы докатываем поздно вечером. Так что сегодня планирую хорошо восстановиться и настроиться на решающий произвольный прокат".

Произвольные программы фигуристки представят 24 декабря.