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Норвежский Тронхейм может принять финал КМ по лыжным гонкам вместо Тюмени

Спорт
24 декабря, 22:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Ранее Федерация лыжных гонок России приняла самостоятельное решение об отказе от проведения финального этапа Кубка мира в Тюмени из-за допингового скандала
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© EPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND, архив

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Норвежский Тронхейм может принять финал Кубка мира по лыжным гонкам 2017 года, которого лишилась Тюмень. Об этом сообщил член муниципального совета города Мортен Уолден, слова которого приводит газета Bergens Tidende.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о переносе этапа из Тюмени. Позднее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что приняла самостоятельное решение об отказе от проведения финального этапа Кубка мира в Тюмени из-за допингового скандала.

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"Я думаю, что это было бы очень хорошо, если бы финал Кубка мира прошел в Тронхейме, - сказал Уолден. - Мы можем достойно провести эти старты. FIS уже интересовалась у нас, готовы ли мы принять соревнования в случае переноса их из России, однако сперва нужно узнать у Федерации лыжных гонок Норвегии о том, хотят ли они этого, и если да, то мы готовы к этому".

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинговой ситуации в России, которая повлекла за собой перенос этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове Псковской области, чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи, этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

Финал КМ в Тюмени должен был пройти с 16 по 19 марта.

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