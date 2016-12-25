Фигуристки Радионова, Туктамышева и Леонова выступят на Универсиаде-2017

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Определен состав сборной России на Всемирную зимнюю Универсиады 2017 года в Алма-Ате. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

В женском одиночном катании на Универсиаде выступят Елена Радионова, Елизавета Туктамышева и Алена Леонова, в мужском - Андрей Лазукин, Артур Дмитриев и Антон Шулепов, в соревнованиях спортивных пар - Алиса Ефимова и Александр Коровин, Богдана Лукашевич и Александр Степанов, в турнире танцевальных дуэтов - Елена Ильиных и Руслан Жиганшин, Софья Едовкимова и Егор Базин, Василиса Даванкова и Антон Шибнев.

Универсиада в Алма-Ате состоится с 29 января по 8 февраля.